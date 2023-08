Savourer c’est déguster un plat, mais c’est aussi savourer un moment et profiter de la vie! Inspirée par ce principe, la nutritionniste Geneviève O’Gleman effectue un retour au petit écran avec la série SAVOURER dans laquelle elle partagera son vaste arsenal de trucs et de recettes afin de passer moins de temps en cuisine et plus de temps à la table, en cuisinant sainement et simplement.