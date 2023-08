Chaque semaine, Anne-Marie Withenshaw et ses collaborateurs Alex Perron, Thérèse Parisien et Nathalie Petrowski analysent, critiquent et partagent leurs coups de cœur sur l'offre proposée à la télévision et autres plateformes.

Zapping, invités spéciaux, sujets de l'heure, bons et moins bons coups télévisuels, émissions à surveiller, C'est juste de la TV reste un rendez-vous incontournable.