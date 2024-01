Anne-Marie Withenshaw évite le pire de justesse

Jeudi matin, l'animatrice Anne-Marie Withenshaw s'est fait surprendre par une épaisse couche de glace qui recouvrait ses escaliers. Comble de malheur, elle a perdu pied et a descendu les marches... Sur son derrière. Si nous compatissons pleinement avec elle (n'avons-nous pas tous déjà connu une horrible débarque en hiver?), nous n'avons pu nous empêcher d'éclater de rire, devant la vidéo qu'elle partageait sur ses médias sociaux.

Pleine d'autodérision, elle partage la scène, captée par sa caméra de surveillance. On peut aussi apercevoir son conjoint faire quelques pas de danse afin d'éviter de se retrouver à son tour sur le dos. Cela nous a fait bien rigoler. Anne-Marie inscrit ceci, sous sa publication : « Du beau niaisage ce matin ⛸️🥌🏂 (Pour vrai j’ai zéro mal- No humans were harmed in this fail video) #quebec #fail @oh.canaduh ». Voyez la vidéo ci-bas.

Heureusement, personne n'a été blessé, mais après que la province ait été recouverte d'une solide décharge de verglas, transformant le sol en patinoire géante, cette petite péripétie nous offre un bon rappel de redoubler de prudence dans nos déplacements.

Rappelons que nous pouvons retrouver cette saison Anne-Marie Withenshaw à la barre d'une nouvelle saison de C'est juste de la TV sur ARTV. L'émission est diffusée les vendredis à 21 h.