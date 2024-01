Sophie Grégoire aborde sa situation conjugale avec autodérision à la télé québécoise

Sophie Grégoire était de passage sur nos écrans samedi dernier alors qu'elle faisait partie des intervieweuses d'un soir de l'émission Pour une fois à Télé-Québec.

Elle a pu s'entretenir avec Janette Bertrand, qui était bouche bée de voir son nom sur le carton de présentation. C'était la première fois que les deux femmes se rencontraient.

L'autrice, conférencière et ambassadrice en santé mentale et égalité des sexes a d'emblée adressé l'éléphant dans la pièce.

« Quand je pense à Janette, la délinquante qui a déniaisé le Québec et qui a fait divorcer! Je veux juste vous rassurer : ce n'est pas à cause de vous que je me suis séparée », a-t-elle lancé candidement, faisant éclater de rire la principale intéressée et l'audience en studio.

Rappelons que c'est le 3 août dernier que Sophie Grégoire et le premier ministre Justin Trudeau ont annoncé leur divorce après 18 ans de mariage.

« Elle a bien fait de désamorcer ça », indique Ricardo qui regardait l'émission en coulisses avec les autres intervieweurs de la soirée, Élise Guilbault et Véronique Cloutier.

Au cours de ce même entretien, la séparation de Sophie Grégoire a été remise sur le tapis à une autre reprise.

« Il y a - quoi - un couple sur deux qui vont se séparer. 25% des couples retraités vont se séparer », lance l'ex-première dame du Canada, ce à quoi Janette Bertrand ajoute : « et 70% des couples en union libre se séparent aussi ».

La grande dame de 98 ans enchaîne en disant : « Mais je suis pour ça parce que la deuxième chance - je te dis ça, ma fille... » Les allusions sont assez claires et Sophie Grégoire se cache le visage avec son carton et indique : « Mais on s'aime encore là! », pour éviter toute présomption de mésentente entre son ex-mari et elle.

Janette Bertrand poursuit ensuite sur sa lancée : « La deuxième chance, tu sais ce que tu ne veux pas et habituellement, les deuxièmes unions sont plus sérieuses que les premières, plus profondes que les premières, parce qu'on sait plus de choses sur soi. »

Vous pouvez voir cette magnifique entrevue entre deux femmes inspirantes sur telequebec.tv.

