Bianca Gervais pose des questions brillantes et audacieuses à Louis Morissette

Télé-Québec propose, depuis l'automne dernier, un nouveau concept dans lequel des vedettes québécoises sont interviewées par quatre personnalités provenant de différents milieux.

Cela donne souvent lieu à des confidences inédites et des échanges riches entre des gens qui se connaissent bien, ou pas du tout.

Samedi soir, pour la première de la saison hivernale, Bianca Gervais, Guy Cormier (directeur général des Caisses Desjardins), Lysanne Richard et François Avard interrogeaient tour à tour l'humoriste et producteur Louis Morissette.

S'ils ont tous été très surprenants dans leur rôle d'intervieweur, nous avons été complètement charmés par l'approche de Bianca Gervais, qui désirait entendre l'invité parler avec son coeur.

La comédienne avançait d'emblée que Louis Morissette était, depuis peu, « plus vulnérable, plus humble et plus tendre ».

« Au début de ma carrière, j'allais beaucoup dans la confrontation, dans l'arrogance, c'est comme si je prenais une distance par rapport à moi. Là, avec le temps, je n'ai plus besoin d'aller là, ça ne me dérange plus », lui disait-il.

Elle lui a ensuite demandé où il était actuellement dans sa vie sur l'échelle du bonheur. « Tu me pognes à un bon 8 », dit-il. « J'ai écrit un spectacle qui me rend très heureux, je travaille avec mon fils, mes enfants vieillissent et ils vieillissent en beauté, ils se développent vraiment bien. [...] Je ne serai jamais à 10. Ça n'existe pas. Au contraire, à 50 ans, je suis vraiment heureux dans mon couple, mais je rentre dans la fenêtre où je perds du monde. La perfection n'existe pas. Du moins, dans mon oeil. »

Bianca est aussi revenue sur les déclarations de son acolyte à Tout le monde en parle, où il a révélé être sourd d'une oreille.

« Tu as ri, tu as fait une joke. Moi, chez moi, j'ai fait : "Ben voyons donc, il prend ça bien à la légère..." Mais quand tu te couches le soir, tu paniques-tu? », lui a demandé l'intervieweuse.

J'ai très la chienne. Je me médicamente. Les anxiolytiques m'ont permis de me sortir de ça parce que je me serais cris**r la tête dans le mur.

L'actrice a aussi demandé à son interlocuteur si, aujourd'hui, il nommerait encore son entreprise K.O. Quelle excellente question! Pas de doute, Bianca Gervais a un talent évident pour mener une bonne entrevue. « Pas sûr », a-t-il répondu. « K.O., c'est dans la mouvance quand j'ai recommencé à faire un Bye Bye en 2010, après le fiasco de 2008. Faque j'étais vraiment 'focussé' sur m'être fait donner des coups, me disant : "Il faut que tu frappes plus fort". »

En fin de parcours, elle lui a demandé s'il rêvait à la retraite. « Je rentre dans cette fenêtre-là, mais mon problème, c'est ma femme. C'est mon plus beau cadeau de la vie et c'est mon plus beau problème. Elle, elle n'est pas dans la fenêtre... »

Chapeau à Bianca Gervais qui a su faire sortir le beau et le doux de Louis Morissette avec des questions ingénieuses, une approche sensible et une écoute attentive.

Pour une fois est présenté les samedis à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.

La semaine prochaine, Janette Bertrand se fera interroger par Élise Guilbault, Sophie Grégoire, Ricardo Larrivée et Véronique Cloutier.