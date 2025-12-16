Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Ricardo Larrivée
Animateur
Comédien
Producteur exécutif
Suivi
Aime
Visionner les images de Ricardo Larrivée
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (7)
Voir tout
MasterChef Québec
2024 - Aujourd'hui
Juge-invité
En cours
La cuisine d'Isabelle et Ricardo
2023 - Aujourd'hui
Animateur,Producteur exécutif
En cours
Deux hommes en or et Rosalie
2013 - Aujourd'hui
Animateur
En cours
Prix et distinctions
Voir tout
Les Zapettes d'or
2025
Éclat de rire
Le segment « Champagne Showbizz » de Marc Labrèche et Ricardo Larrivée
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Un premier documentaire à la télé pour Ricardo
Tuesday, December 16, 2025 6:00 AM
Télé
Voici quand vous pourrez voir Patrick Huard à
Deux hommes en or et Rosalie
Sunday, November 9, 2025 7:40 PM
Télé
Ricardo aborde son nouveau rôle de grand-père pour la première fois
Wednesday, May 7, 2025 11:30 AM
Stars
Ricardo pose avec son petit-fils
Wednesday, April 30, 2025 8:00 PM
Stars
Béatrice, la fille de Ricardo, attend un petit garçon et elle est rayonnante
Friday, March 14, 2025 6:00 AM
Stars
Ricardo sera grand-père pour la première fois
Sunday, February 2, 2025 8:00 AM
Télé
Un nouveau décor pour
Deux hommes en or et Rosalie
Friday, January 10, 2025 2:22 PM
Stars
Un party de Noël gourmand de rêve pour l'équipe de RICARDO Media
Monday, December 16, 2024 6:00 AM
Télé
Découvrez les premières images de Ricardo dans son nouveau projet à la télé
Sunday, December 15, 2024 9:00 AM
Télé
Anne-Marie Withenshaw réagit à une blague salée de Marc Labrèche et Ricardo
Wednesday, October 16, 2024 12:00 PM
Télé
Marc Labrèche fait une blague acide sur Sébastien Delorme
Tuesday, October 15, 2024 11:25 AM
Stars
Une nouveauté réjouissante pour Ricardo
Friday, September 20, 2024 10:10 AM
Stars
Ricardo a gâté ses employés le jour de l'éclipse
Sunday, April 14, 2024 6:04 AM
Télé
Le nouvel animateur de
Deux hommes en or et Rosalie
vous surprendra
Tuesday, April 9, 2024 9:32 AM
Télé
Ricardo réagit aux commentaires négatifs suite à son passage à
Masterchef Québec
Thursday, April 4, 2024 5:30 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c