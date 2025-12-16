Un premier documentaire à la télé pour Ricardo

Ce lundi, la chaîne Radio-Canada annonçait en grande pompe qu'un nouveau documentaire verrait prochainement le jour sur ses ondes, avec nul autre que Ricardo Larrivée à l'animation. Et non, pour cette fois, la nourriture n'est guère au coeur du projet!

En effet, dans Écoles sous pression - Une quête de Ricardo Larrivée, le populaire chef se sert de ses acquis au sein du Lab-École, ce programme qui visait à dresser le portrait pour repenser l'environnement scolaire, pour tirer la sonnette d'alarme sur l'état des établissements d'apprentissage du Québec. Le communiqué précise :

« Plus de la moitié (53 %*) des infrastructures est en mauvais état, plusieurs sont surpeuplées et inadéquates face aux besoins des élèves. Dans le documentaire Écoles sous pression - Une quête de Ricardo Larrivée, il mène une démarche engagée auprès d'acteurs clés de l'éducation pour comprendre les causes de cette détérioration. Ce documentaire lance un appel retentissant à placer l'école au cœur des priorités collectives et à trouver des pistes de solutions. »

Cette prise de parole est on ne peut plus importante, en particulier dans le contexte actuel, où l'éducation ne semble guère être la priorité. On ne peut que souhaiter que le documentaire de Ricardo puisse atteindre la portée espérée et, qui sait, contribuer à faire bouger les choses.

L'émission spéciale sera diffusée le lundi 30 mars prochain sur ICI Télé, dès 21 h.

En outre, il ne s'agit pas de la seule émission qui mettra en valeur le populaire chef cuisinier, cet hiver. Celui-ci reviendra effectivement à la barre du talk-show Deux hommes en or et Rosalie, sur les ondes de Télé-Québec. Cette année, le duo accueillera en son sein un nouveau venu : Patrick Huard. Nous sommes bien impatients à l'idée de découvrir la chimie du trio remanié! Ceux-ci recevront leurs premiers invités dès le vendredi 9 janvier, à compter de 21 h.