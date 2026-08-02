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Patrick Huard

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Patrick Huard
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Biographie

En 1997, Patrick Huard accepte de jouer le rôle de Ti-Guy dans Les Boys. Ce rôle va lui ouvrir plusieurs autres portes dans le monde du cinéma. Il tourne d'ailleurs plus d'une dizaine de films entre 1997 et 2005. En 1997, il a une fille avec la chanteuse Lynda Lemay2,3. Depuis le début des années 2000, son nom revient régulièrement dans les journaux à potins à la suite de ses relations amoureuses, de courte durée, avec différentes vedettes féminines québécoises, telles que Véronique Cloutier, Mahée Paiement et Émilie Malo. Il est actuellement en couple avec la chanteuse Anik Jean. Depuis quelques années, il refuse de répondre aux questions de certains journalistes, faisant ainsi comprendre que l'acteur est public, mais non pas l'homme. En 2005, il propose à la blague un film où deux policiers, l'un Ontarien, l'autre Québécois, doivent travailler ensemble pour résoudre une série de meurtres. Ce film, de façon indirecte, expose la confrontation entre les cultures anglophone et francophone vivant au Canada. Cette idée, superficielle au départ selon lui, parvient à intéresser plusieurs de ses collègues; Érick Canuel réalise Bon Cop, Bad Cop, et Huard joue le rôle du policier québécois. À ce jour, Bon Cop Bad Cop a battu un record historique en devenant le film le plus populaire de l’histoire cinématographique canadienne avec des recettes aux alentours de 12 millions de dollars canadiens. Malgré le nombre de spectacles donnés à titre d'humoriste, il affirme qu'il est timide, surtout face à ses idoles. Par exemple, à quatre reprises, il a été incapable de s'adresser directement à Yvon Deschamps. En 2006, il débute le tournage de sa nouvelle série Taxi 0-22. En août 2009 se tient L'événement Patrick Huard 20/40, un spectacle hommage aux 20 ans de carrière de Patrick ainsi qu'à ses 40 ans de vie. Plusieurs artistes participent à ce spectacle, dont les humoristes Martin Matte et Stéphane Rousseau, les comédiennes Dominique Michel et Denise Filiatrault, le chanteur Éric Lapointe, et les chanteuses Diane Dufresne et Nicole Martin, venues toutes les deux pour interpréter une des chansons de leur immense répertoire, soit respectivement "Hollywood Freak" pour Diane Dufresne et "Il était une fois des gens heureux" pour Nicole Martin, deux titres que Patrick a toujours beaucoup aimé. France Castel, Louise Richer et Guillaume Lemay-Thivierge sont aussi du spectacle. Lien de parenté: Réal Die et Paul-Émile Die sont ses cousins. (Katia Séguin fille de Réal Die)
Qui Joue Qui

Oeuvres (23)

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Prix et distinctions

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Prix Gémeaux
2024
Meilleure interprétation : humour
Prix Gémeaux
2010
Meilleure interprétation premier rôle masculin comédie
Taxi 0-22
Gala Artis
2010
Prix Artis Personnalité masculine
Taxi 0-22

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