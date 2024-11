LOL, qui rira le dernier? : Voici les 10 artistes qui participent à la 3e saison

L'une des émissions les plus divertissantes des dernières années, LOL : Qui rira le dernier?, sera bientôt de retour dans vos écrans! Alors que l'annonce d'une 3e saison avait été effectuée en 2023, nous ignorions qui seraient les personnalités connues qui se prêteraient au jeu.

Voilà qui appartient désormais au passé, alors que Prime Video dévoile ce jeudi l'identité des 10 artistes qui tenteront de ne pas rire le plus longtemps possible, malgré les facéties des uns et des autres. Parmi les participants de la nouvelle édition figurent ainsi Maude Landry, Réal Béland, Korine Côté, Mona de Grenoble, Jean-Michel Anctil, Jo Cormier, l'animatrice de Sucré Salé Mélanie Maynard, Dominic Paquet, la comédienne Anne-Élisabeth Bossé et Erich Preach.

Ces personnalités sont toutes connues pour leur sens de l'humour particulièrement aiguisé. Nous sommes bien curieux à l'idée de découvrir les joutes comiques qui auront lieu dans le manoir de l'animateur Patrick Huard, où les participants passent six heures, à tenter tant bien que mal de conserver un air sérieux. Devant les farces les plus hilarantes, les scènes les plus comiques, ceux-ci ne doivent en aucun cas pouffer de rire. Pour rappel, le gagnant repart avec 100 000 $ à remettre à la fondation de son choix. On a hâte de voir ça, en janvier prochain!

C'est une semaine plutôt chargée pour Patrick Huard sur le plan professionnel, car en plus de cette nouvelle saison à venir de LOL : Qui rira le dernier?, ce dernier annonçait hier que la production de la série Bon Cop, Bad Cop allait bon train, alors que les tournages auront lieu sous peu. Découvrez tous les détails ici.

Le comédien s'est d'ailleurs permis une délicieuse parodie d'Olivier Primeau, plus tôt cette semaine, et ça vaut le détour! À découvrir dans cet article.

L'entièreté de la 3e saison de LOL : Qui rira le dernier? sera disponible sur Prime Video dès le 10 janvier 2025.