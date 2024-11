Voici quand vous pourrez voir la série Bon Cop, Bad Cop

CRAVE dévoile aujourd'hui des détails sur la série Bon Cop, Bad Cop, dérivée de la franchise de films, qui verra le jour en 2026. Il faudra donc être patients pour découvrir ce que nous concoctent Patrick Huard et son équipe.

Le tournage des six épisodes aura lieu l'été prochain, alors que l'équipe visitera les quatre coins du Québec et de l'Ontario. Plus précisément, la Gaspésie, la réserve de Wendake, les villes de Québec et de Montréal, ainsi que la capitale nationale du Canada, Ottawa, sont parmi les lieux qui serviront de toile de fond à cette nouvelle histoire qui mettra en vedette Patrick Huard et Colm Feor, dans leurs rôles cultes de David Bouchard et Martin Ward.

Pour l'occasion, Patrick Huard, qui chapeaute l'écriture du projet, s'est entouré d'une équipe très talentueuse, formée de Suzie Bouchard, Éric K. Boulianne, Sébastien Ravary et Benoît Chartier, bonifiée par l'écrivain québécois d'origine innue et ancien journaliste et chef d'antenne Michel Jean et le rappeur, auteur-compositeur-interprète et militant micmac Quentin Condo - aussi connu sous le nom de Q052. Ces derniers viendront notamment s'assurer de la cohérence de l'intrigue qui se déroulera dans une communauté autochtone.