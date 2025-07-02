Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Colm Feore

Comédien
Visionner les images de Colm FeoreColm Feore
Tapis rouge du film <em>Les hommes de ma mère</em>
Tapis rouge du film <em>Les hommes de ma mère</em>
Tapis rouge du film <em>Les hommes de ma mère</em>
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (3)

Voir tout
Voir les films de Colm Feore sur Cinoche.com

Prix et distinctions

Voir tout
Festival de télévision de Monte-Carlo
2002
Meilleure interprétation masculine mini-séries
Trudeau

Dans l'actualité

Voir tout
Une scène du film <em>Bon Cop Bad Cop 2</em>
Télé

Colm Feore se retire de la série Bon Cop, Bad Cop : Voici pourquoi

Wednesday, July 2, 2025 11:00 AM
Patrick Huard - Entrevue <em>Les hommes de ma mère</em>
Télé

Patrick Huard confirme enfin cette formidable nouvelle pour la série Bon Cop, Bad Cop

Wednesday, January 15, 2025 11:50 AM
Première Bon Cop Bad Cop 2
Télé

Voici quand vous pourrez voir la série Bon Cop, Bad Cop

Wednesday, November 13, 2024 10:50 AM
Première Bon Cop Bad Cop 2
Télé

Patrick Huard et Colm Feore se retrouvent pour une série dérivée de Bon Cop, Bad Cop

Monday, June 12, 2023 10:05 AM
Première Bon Cop Bad Cop 2
Cinéma

Colm Feore et Patrick Huard réunis à l'écran dans un nouveau film

Thursday, September 22, 2022 8:09 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.4.1 - f75b9971