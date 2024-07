L’héritage personnel et politique de Pierre Elliott Trudeau, le plus énigmatique des premiers ministres de toute l’histoire du Canada. Cet homme secret aux prises avec les aléas d’une vie publique compliquée par les problèmes matrimoniaux et l’apprentissage de la monoparentalité, a défendu toute sa vie un grand principe: la personne est la pierre angulaire de la démocratie; ses droits et libertés ont préséance sur tout.