Patrick Huard confirme enfin cette formidable nouvelle pour la série Bon Cop, Bad Cop

Dans le cadre du lancement de la programmation 2025-2026 de CRAVE, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec le comédien, scénariste et producteur Patrick Huard, qui est particulièrement occupé ces jours-ci. En effet, celui-ci planche assidument sur la série Bon Cop, Bad Cop, qui doit être présentée sur CRAVE en 2026.

Après avoir fait les beaux jours du cinéma québécois avec les deux films, la franchise va en effet se bonifier d'une série dans laquelle Patrick Huard retrouvera son rôle culte du policier David Bouchard. En ce sens, une bonne nouvelle tardait à arriver, soit la confirmation de la participation de Colm Feore au projet. Celui-ci incarne depuis le début le policier ontarien Martin Ward.

Comme plusieurs le savent, Colm Feore occupe présentement un rôle important dans la série américaine Landmand de Taylor Sheridan (Yellowstone). Ainsi, il aura fallu plus de temps pour arrimer les horaires, afin de permettre au comédien de prendre part à la série Bon Cop, Bad Cop, une bonne nouvelle qui nous a été confirmée par le principal intéressé ce mardi, par le biais d'une vidéo présentée en différé.

« NOT SO FAST! J'ai mes contacts avec les scénaristes du show... ceux avec du talent. Et nous avons trouvé une solution à ce problème. J'ai aussi parlé aux co-producers, ceux qui connaissent leur métier, et finalement, il faut dire que tout est réglé. I'm back buddy, tu ne peux pas te débarrasser de moi comme ça. Bon cop, bad cop, c'est toi et moi. C'est tout. Et comme a écrit Shakespeare, quand deux hommes montent un cheval, il faut qu'il y en ait un qui soit en groupe. And when two men must ride a horse, one has to be behind. J'ai très hâte de retrouver presque toute l'équipe », indiquait Colm Feore, tout sourire, en ravivant la rivalité fictive avec son partenaire de jeu.

Quel bonheur ce sera de les retrouver ensemble, dans une toute nouvelle histoire! La série éponyme suivra les aventures de Martin Ward et David Bouchard, qui seront à nouveau obligés d’unir leurs forces pour résoudre une enquête policière qui, cette fois, prendra racine dans une communauté autochtone. Ils feront équipe avec une nouvelle génération de policiers tout aussi non orthodoxe que le duo original.

À ce sujet, Patrick Huard nous dit : « Tout ça... ç'a été complexe. Il faut parler aux bonnes personnes des bons sujets. Il faut s'assurer que tout le monde comprenne la même chose. Ou est-ce qu'on s'en va? Etc. Mais là, il sera là, tout le monde est content. »

À propos de l'histoire, Patrick Huard nous dit : « On a plus le temps de rentrer dans les univers de tout le monde, les relations, le choc des générations avec ma fille, mais aussi l'évolution d'une relation père-fille qui change du regard du héros à d'égal à égal. C'est l'fun de parler de ça avec humour dans un milieu complètement weird comme la police. Un nouveau policier autochtone qui rentre dans le gang qui, lui aussi, est plus jeune. Donc là, c'est double : choc de génération, choc de culture. »

« Martin tombera en amour », nous confirme aussi l'auteur à propos de la trame qui occupera son acolyte, Colm Feore.

En outre, le producteur nous promet une série aussi explosive que les films, remplie d'action, de cascades, d'effets spéciaux et de suspense.

Nous avons très hâte de découvrir le résultat, qui sera proposé sur CRAVE en 2026.