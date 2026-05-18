Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Korine Côté

AnimatriceScript-éditrice
Visionner les images de Korine CôtéKorine Côté
Roast Juste pour rire
Korine Côté
Korine Côté
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (10)

Voir tout
Voir les films de Korine Côté sur Cinoche.com

Dans l'actualité

Voir tout
Bonsoir bonsoir
Télé

Bonsoir bonsoir : Découvrez la thématique du Jase, Jase de cette semaine

Monday, May 18, 2026 9:00 AM
27e Gala les Olivier
Télé

Gala les Olivier 2026 : Korine Côté livre un autre sans faute!

Sunday, March 29, 2026 10:10 PM
Gala les Olivier 2026
Télé

Faites vos prédictions pour les gagnants des Olivier 2026

Friday, March 27, 2026 7:40 PM
Les Olivier 2026
Télé

Les Olivier 2026 : Mégan Brouillard et Pierre-Yves Roy-Desmarais s'illustrent

Wednesday, January 21, 2026 2:45 PM
En direct de l'univers
Télé

Ce sympathique humoriste aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Sunday, September 21, 2025 6:00 AM
Grand Bien-Cuit de Gildor Roy
Humour

Gildor Roy n'est pas épargné par Vincent-Guillaume Otis et ses amis lors de son Grand Bien-Cuit

Thursday, August 21, 2025 11:32 PM
Olivier 2025
Gagnants et faits saillants

Gala les Olivier 2025 : Korine Côté frappe dans le mille, Mona de Grenoble gagne le grand prix

Sunday, March 23, 2025 10:55 PM
Les Olivier 2025
Humour

Découvrez les nominations au Gala les Olivier 2025

Wednesday, January 22, 2025 11:55 AM
Image de l'article Korine Côté revient avec émotion sur sa séparation
Stars

Korine Côté revient avec émotion sur sa séparation

Saturday, December 14, 2024 8:00 AM
Image de l'article « LOL, qui rira le dernier?» : Voici les 10 artistes qui participent à la 3e saison
Télé

LOL, qui rira le dernier? : Voici les 10 artistes qui participent à la 3e saison

Thursday, November 14, 2024 9:45 AM
Image de l'article Voici la nouvelle animatrice du Gala Les Olivier
Télé

Voici la nouvelle animatrice du Gala Les Olivier

Wednesday, October 2, 2024 6:00 PM
Gala ComediHa! de Korine Côté
Humour

Un tour de force pour Korine Côté à ComediHa!

Sunday, August 11, 2024 11:48 PM
Mona de Grenoble - En direct de l'univers S15 (2024)
Télé

Un buffet musical flamboyant pour Mona de Grenoble à En direct de l'univers

Saturday, March 9, 2024 8:10 PM
Image de l'article Claude Legault tente de pièger son ami Guy Jodoin à ComediHa! et ça dérape
Humour

Claude Legault tente de pièger son ami Guy Jodoin à ComediHa! et ça dérape

Saturday, August 19, 2023 12:35 AM
Visionnement de presse de la série Indéfendable
Humour

Charles Lafortune animera le Grand Bien-cuit Comediha! de son ami Guy Jodoin

Monday, August 14, 2023 4:40 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c