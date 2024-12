Korine Côté revient avec émotion sur sa séparation

Cet été, Korine Côté a annoncé une triste nouvelle concernant sa vie personnelle, à savoir qu'elle n'était plus en couple avec Simon Cohen, son conjoint des 15 dernières années.

En ce sens, dans le cadre d'un nouvel épisode du balado de l'humoriste Alexandre Barrette, Oublie pas ta brosse à dent, celle-ci s'est ouverte pour une rare fois sur les circonstances de sa rupture, de même que les répercussions engendrées sur Henri, son fils de 5 ans. Elle confie d'ailleurs avoir dû faire face à plusieurs commentaires misogynes, sur les réseaux sociaux, à la suite de l'annonce de sa séparation. En réponse au fait que plusieurs lui ont dit que 80 % des séparations étaient causées par les femmes, celle-ci rétorque :

« Pour vrai, je pourrais me battre pour ça. J'ai tellement essayé, j'ai tellement travaillé fort! Des fois, je disais non à des trucs pour essayer d'avoir le plus de temps à la maison. Des fois, je faisais de la radio et j'étais obligée de faire le souper avant de partir, à 10 h le matin, pour qu'il soit prêt le soir, parce que Simon n'était plus capable de s'occuper... La dépression, c'est violent. Il n'était pas capable de s'occuper de lui, de rien. »

Le touchant échange entre Korine et Alexandre a d'ailleurs donné lieu à une belle discussion sur la santé mentale au sein du couple, sur les réseaux sociaux, où plusieurs confient avoir vécu une situation similaire au sein de leur propre ménage, en félicitant au passage l'humoriste d'être restée forte. Il est possible d'écouter l'épisode complet sur la plateforme Patreon, en cliquant ici.

