Voici la nouvelle animatrice du Gala Les Olivier

Radio-Canada et l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH) ont annoncé mercredi l'identité de la nouvelle animatrice de la 26e édition du Gala Les Olivier. Il s'agit de l'humoriste Korine Côté, qui succède à Cathy Gauthier et Ève Côté.

« C’est très significatif pour moi de chapeauter la soirée où l’on salue et récompense le travail de mes pairs », indiquait la principale intéressée dans un communiqué de presse.

« Korine est une valeur sûre », précisait, de son côté, Joanne Pouliot, directrice générale de l'APIH. « En plus d'avoir fait ses preuves à l'animation d'événements majeurs, elle a hautement contribué à l'écriture des textes du Gala Les Olivier en 2021 et 2022. Elle connaît notre production, elle est aimée de ses pairs et elle a gagné l'attachement du public au fil des années. »

Précisons que Korine Côté a remporté deux Olivier dans sa carrière, les deux pour « Numéro de l’année », en 2013 et 2023. Après sa sortie de l' École nationale de l’humour en 2006, elle s'est rapidement fait remarquer à la télévision et à la radio, notamment à CKOI, Énergie et ICI PREMIÈRE. Elle a aussi participé à la deuxième saison de Big Brother Célébrités.

Notons que l'animation avait été précédemment proposée à un humoriste habitué des galas, qui a refusé le mandat. Plus de détails ici.

La 26e édition du Gala Les Olivier sera diffusée en direct le dimanche 23 mars 2025 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.