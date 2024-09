François Morency a refusé ce mandat télé

Nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec François Morency, peu de temps avant le lancement de l'ultime saison de Discussions avec mes parents. Nous avons voulu savoir où pourrait se diriger l'artiste pour ses prochains projets.

C'est ainsi que nous avons appris que celui-ci avait refusé de reprendre l'animation du Gala les Olivier, une proposition qui lui a été faite récemment.

On se souviendra que l'an dernier, ce sont Cathy Gauthier et Ève Côté qui ont coanimé la cérémonie récompensant le meilleur de l'industrie de l'humour.

François Morency nous explique, avec honnêteté, sa décision : « Je l'ai fait. C'est comme si je... Je ne sais pas, on dirait que c'est un gala extrêmement exigeant. Ils le sont tous, mais lui particulièrement, je trouve qu'il y a une grosse cible dans le dos. On se fait planter no matter what. »

Il poursuit : « Puis je trouvais ça drôle, le timing. Ils ont fait Katherine Levac. Ils ont fait les deux filles en duo l'an passé. Ils reviennent avec un gars de ma génération. Je ne sais pas... Je l'ai fait, ça a bien été, voilà! »

Le nouvel élu n'a toujours pas été annoncé par l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) et le diffuseur Radio-Canada. C'est à suivre! Le gala sera présenté au printemps prochain sur ICI Télé.

Par ailleurs, François Morency nous indique qu'il aimerait beaucoup reprendre l'animation d'une émission : « J'aimerais ça, retourner faire ça, comme je faisais "Ouvrez les guillemets" dans le temps, ce genre de show-là, dans lequel je suis hyper à l'aise. Ça se peut très bien que le prochain projet, ce soit de cette nature-là. »

Il nous confie d'ailleurs avoir créé un projet avec Alexandre Barrette que vous verrez bientôt : « Le show qu'Alexandre Barrette va faire, c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai cocréé avec Attraction. J'ai fait le pilote, il a été vendu. Je devais le faire à l'automne prochain. Ils ont devancé la diffusion de six mois, il aurait fallu que je travaille là-dessus en même temps que Discussions. J'ai dit "les amis, c'est impossible, engagez quelqu'un d'autre". »

Il s'agit de l'émission Incroyables! (détails ici), qui sera présentée sur ICI TÉLÉ en 2025. Les tournages ont commencé récemment.

Quoi qu'il en soit, avant de faire notre deuil, il nous reste plusieurs épisodes de l'ultime saison de Discussions avec mes parents à nous mettre sous la dent, bien heureusement.

Voyez François vous parler de cette dernière saison dans la vidéo ci-dessous.