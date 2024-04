Chaque semaine, Alexandre Barrette s'amuse à dégoter des mésaventures rocambolesques, des gaffes monumentales, des anecdotes aussi absurdes qu'improbables vécues par des gens de partout au Canada. Au fil de l’émission, ces histoires totalement véridiques seront revisitées et livrées par différents humoristes et autres invités, à travers une variété de numéros allant du stand up à la reconstitution, en passant par des numéros musicaux et autres surprises.