Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de la nouvelle émission d'Alexandre Barrette

C'est enfin ce vendredi que la nouvelle émission Incroyables!, animée par Alexandre Barrette était diffusée, sur les ondes d'ICI Télé. Cette proposition humoristique rassemble des anecdotes de gens du public qui sont, comme le nom de l'émission l'indique, absolument incroyables.

Il faut dire que notre intérêt fut capté dès les premières minutes, alors qu'Alexandre a raconté l'anecdote de deux jumeaux identiques qui ont échangé de place le temps de la première partie d'un rendez-vous amoureux. Le hic? La femme, désormais mariée à l'un d'eux, n'a jamais été mise au courant de la supercherie. Celle-ci l'a plutôt appris à la télé, complètement ébahie, sur le plateau de l'émission. Un savoureux moment de télé!

Un peu plus tard, les comédiens Marguerite Laurence et Antoine Bertrand, qui ont partagé l'écran dans le film Mlle Bottine, ont fait irruption sur le plateau pour aborder l'anecdote d'un homme malchanceux, qui a tenté d'apprivoiser un raton-laveur, mais qui s'est finalement retrouvé avec une mouffette, avec de malheureuses conséquences odorantes. Le tout, déclenchant plusieurs fous rires en studio et dans les salons.

C'est effectivement l'impression des téléspectateurs qu'on a pu lire tout au long de la soirée, sur les réseaux sociaux :

Divertissante, cette première émission aura rassemblé un chapelet d'anecdotes toutes plus variées les unes que les autres, avec en prime un animateur qu'on sentait tel un poisson dans l'eau. À mi-chemin entre le talk-show et le variété, on a bien aimé cette nouvelle proposition. On espère toutefois que les prochains épisodes seront aussi variés et que de nouveaux segments seront présentés, afin d'éviter une certaine redondance dans le format. Il nous faudra être à l'écoute pour le découvrir.

Notons que la semaine dernière, Alexandre Barrette était d'ailleurs particulièrement fébrile à l'idée de présenter son nouveau projet, qu'il a déclaré comme étant celui qui le comble le plus de toute sa carrière. Les détails ici.

L'émission Incroyables! est présentée les vendredis à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.