Alexandre Barrette : « C'est le projet télé qui me comble le plus de toute ma carrière »

Dans un peu moins d'une semaine, les téléspectateurs pourront découvrir la toute nouvelle émission d'Alexandre Barrette, Incroyables! Le concept inédit, qu'on vous présentait ici, prévoit que des anecdotes provenant de gens vivant un peu partout au Canada soient revisitées par des humoristes et des personnalités connues.

Cette émission, qui alliera ainsi numéros d'humour, chansons et diverses surprises, comble Alexandre Barrette au plus haut point, déclarant au passage dans une story sur Instagram qu'il s'agit du « projet télé qui me comble le plus de toute ma carrière. » Pour nous mettre en appétit, il précise :

« Dans une semaine, exactement, le vendredi 10 janvier, sera la première de l'émission "Incroyables". J'ai tellement hâte que vous voyiez ça, tout d'abord pour voir exactement c'est quoi le concept! C'est le projet télé jusqu'à maintenant qui me comble le plus de toute ma carrière. Tout d'abord parce que ça permet d'allier stand-up, entrevue et un peu de toast! Je peux être animateur et humoriste dans le même projet. Mais surtout parce que ça met en vedette du vrai monde! Des gens qui n'auraient sans doute jamais fait de télé autrement! »

Il revient ensuite sur les années où il était à la barre du populaire jeu télévisé Taxi payant, où il a fait de belles découvertes humaines :

« Ce que j'aimais de Taxi Payant, c'est que les gens qu'on découvrait et auxquels on s'attachait, s'ils n'étaient pas embarqués dans le taxi, on n'aurait jamais eu la chance de les voir à la télé, et pourtant certains d'entre eux sont légendaires selon moi! À Incroyables, les gens qui sont mis en vedette ne font pas de télé comme métier. Ils sont excités d'y être, parfois nerveux, parfois touchants, souvent drôles en tabarouette! »

Voilà qui donne le ton!

Le premier épisode du variété Incroyables! sera diffusé ce vendredi 10 janvier à 20 h, sur ICI Télé.

On peut dire que, depuis son départ de Sortez-moi d'ici, Alexandre ne chôme pas, car en plus de sa nouvelle émission, celui-ci est depuis quelques mois à la barre du balado Oublie pas ta brosse à dents, un projet où les invités se confient notamment sur leur rupture amoureuse.