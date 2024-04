Alexandre Barrette migre vers Radio-Canada pour animer une nouvelle émission

Alors que la deuxième saison de Sortez-moi d'ici bat son plein à TVA, Radio-Canada annonce ce matin qu'Alexandre Barrette sera à la barre d'une nouvelle émission de variété humoristique. Incroyables! présentera des anecdotes véridiques, des gaffes monumentales et des mésaventures rocambolesques aussi absurdes qu'improbables de gens de partout au Canada.

Les anecdotes seront ensuite mises en scène par différentes personnes du milieu artistique, dont des humoristes, qui les revisiteront par le stand up ou par la reconstitution, des numéros musicaux et bien plus encore. Ces artistes auront donc carte blanche pour concocter un numéro à leur couleur, qu'ils présenteront devant les personnes qui ont vécu l'évènement gênant, ou tout simplement extraordinaire. Les participants découvriront donc avec beaucoup d'autodérision leurs propres mésaventures, à travers le filtre d'humoristes habitués de voir le drôle dans à peu près n'importe quoi.

L'horaire de diffusion n'a pas été annoncé, mais on pourrait voir l'émission débarquer sur les ondes de Radio-Canada à l'automne 2024. Les humoristes collaborateurs n'ont pas non plus été dévoilés, mais Korine Côté sera à la script-édition.

Si vous avez une anecdote qui vaut le détour et que vous aimeriez mettre de l'avant, la production est présentement à la recherche de volontaires pour trouver les histoires qui constitueront les épisodes à venir. Vous pouvez soumettre votre témoignage ici.

C'est Attraction qui se charge de la production, elle qui produit également Deux hommes en or et Rosalie. Un nouvel animateur a d'ailleurs été annoncé hier, vous pouvez découvrir son identité dans cet article.