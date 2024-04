Télé-Québec dévoile aujourd'hui l'identité de l'animateur qui viendra prendre le relais de Patrick Lagacé dans l'émission Deux hommes en or et Rosalie.

Ainsi, c'est nul autre que Ricardo qui viendra donner la réplique à Jean-Philippe Wauthier et Rosalie Bonenfant.

Après avoir cédé son siège pour la quotidienne culinaire d'ICI Télé, Ricardo se retrouve donc un mandat où il aura davantage l'occasion de laisser aller ses opinions, dans le cadre d'entrevues.

Ricardo Larrivée se montre particulièrement heureux de ce nouveau mandat : « Lorsqu’on m’a proposé le rôle d’animateur à l’émission Deux hommes en or et Rosalie, je n’ai pas eu à réfléchir longtemps. Je suis emballé de relever ce nouveau défi qui m’amène ailleurs et qui, en même temps, est très près de ce que je suis lorsque je ne cuisine pas à la télé. Je comblerai ma soif d’apprendre et j’espère pouvoir faire ma petite part pour qu’on évolue collectivement vers une société plus saine. »

De leur côté, ses complices sont plus que ravis de son arrivée dans l’équipe.

« Je suis tellement honorée que Ricardo se joigne à nous. En même temps, je le crois mûr pour ce nouveau défi. Après 20 ans à s'entretenir avec ses cuiseurs à riz, il est fin prêt pour mijoter nos invités! On va faire un excellent show! (Le meilleur) », commente Rosalie Bonenfant.

« Je suis bien content d’accueillir Ricardo! Il est peut-être moins rigoureux que Patrick (Lagacé), mais il est plus beau et plus drôle! », ajoute Jean-Philippe Wauthier.

Patrick Lagacé demeurera producteur associé de l’émission.

Le moment de diffusion de la 12e saison de Deux hommes en or et Rosalie sera confirmé sous peu.

Rappelons que Ricardo s'est retrouvé récemment, bien malgré lui, au centre d'un tollé, après une apparition à Masterchef Québec. Il s'expliquait ici.