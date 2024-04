Ricardo réagit aux commentaires négatifs suite à son passage à Masterchef Québec

Cette saison, Ricardo a visité la cuisine de Masterchef Québec à deux reprises.

Lors de sa première visite, les cuisiniers amateurs devaient faire un croquembouche en équipe de deux. Le chef, toujours si gentil, n'a pas mâché ses mots cette fois en commentant le travail des candidats.

« La première fois qu'une de mes filles m'a fait un croquembouche, elle avait 13 ans puis elle ne serait même pas venue dans la cuisine me le présenter si ça avait eu l'air de ça. »

En visite sur le plateau de On va se le dire, le chef s'est défendu face à cette histoire qui a pris des proportions importantes lors de la diffusion.

« J'aimerais commencer en disant que, quand j'ai vu ce qui se passait, j'avais comme un malaise parce que moi, dans la vie, provoquer ce n'est pas ce que j'aime faire », dit-il d'abord.

« Il ne faut pas oublier. Ce concours-là, je l'ai fait souvent en anglais. [...] Ce show-là au Québec a été très populaire, c'est 5 000 personnes qui se sont inscrites. Y'en a 1 000 qui ont été retenues, 300 qui ont commencé, moi j'arrive, il en reste 8. C'est 8 qui disent qui sont les meilleurs au Québec. Il y a 50 000 $ à gagner. »

« Quand on dit des amateurs, la seule différence avec un restaurateur, c'est qu'il ne gagne pas leur vie avec ça, mais ils sont aussi bons, si non plus, que des restaurateurs. »

Un chou, une crème pâtissière, on fait faire ça à nos jeunes au début du secondaire en cours de cuisine et ils le font sans problème.

Il ajoute : « Je les ai vus émus. Ils n'étaient pas émus parce que je leur disais quelque chose, ils étaient émus parce que c'est des gars et des filles talentueux, compétitifs, qui étaient déçus. [...] On a travaillé là toute la journée. Vous n'avez pas vu ce que Martin a pu dire avant moi. Je ne le répèterai pas ou ce que Stéfano a dit. »

Ricardo précise aussi que les candidats savaient la veille qu'ils allaient devoir faire des croquembouches, ainsi, selon lui, ils auraient dû se pratiquer. « Moi, je leur dis : "vous faisiez quoi vous autres hier soir à 23 h? Moi, je me préparais. »

Le chef souligne en terminant qu'il a eu beaucoup de plaisir avec les cuisiniers de Masterchef Québec, malgré ce que les images pourraient laisser croire.