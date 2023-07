Discussions avec mes parents

C’est dans une intimité sincère, mais en mélangeant fiction et réalité, que François Morency nous invite au milieu des siens. Nous serons témoins des visites qui l’amènent à la maison familiale du quartier Saint-Sacrement à Québec et de ses échanges colorés avec ses parents, son frère, sa sœur et leur entourage. Les parents, Jean-Pierre et Rollande, forment un couple de septuagénaires rarement simples et toujours drôles, défiant les modes. Ils ont notamment le sens de la réplique qu’ils ont transmis à tous leurs rejetons, François, bien entendu, mais aussi son frère Raynald et sa sœur Judith. La première saison s’amorce au moment où Jean-Pierre prend sa retraite de la ville de Québec où il était conseiller municipal.