Vidéo : Voici ce qui vous attend dans l'ultime saison de Discussions avec mes parents

Vous pouvez évidemment vous attendre à revoir aussi tous les personnages secondaires de cette série, qu'on pense à Roch Garneau et Gisèle Sanche, au docteur Badmington, Madame Dupuis, Jack Bédard et bien plus!

Au chapitre de ce qui affectera les parents de ce clan tissé serré, on peut parler de la mort du Publisac, des tremblements de terre et de l'arrivée de la collection « pour enfants » de Danielle Cuivre. Les rires seront assurément de la partie!

Cette nouvelle saison reprendra dans la foulée de l'annonce faite dans le dernier épisode de la 6e saison : la vente de la maison de Rollande et Jean-Pierre. Comme on peut se l'imaginer, tout ce processus se déroulera dans la rigueur, sous l'oeil attentif de Jean-Pierre qui ne laissera pas le premier venu acheter sa propriété. Pour leur prochain lieu de résidence, toutes les options seront considérées : condo, maison écologique, conteneur recyclé, RPA et même camp de nudistes! Rien n'arrête ce dynamique duo!

Ce lundi, nous avons eu l'occasion de fouler le plateau, accueillis par toute l'équipe de comédiens et artisans qui s'y affairaient pour le tournage des derniers épisodes qui s'annoncent aussi drôles qu'émouvants. Le créateur François Morency et toute son équipe nous mijotent des histoires qui nous permettront de sceller le destin du clan Morency dans la beauté et le bonheur. À cela s'ajouteront certainement quelques larmes...

La saison sera composée de 10 épisodes réguliers et de deux épisodes « Spécial flashback » où de nouvelles intrigues se mélangeront à certaines scènes marquantes des six dernières saisons. Il y aura également un épisode Spécial-coulisses qui sera diffusé à la toute fin de la saison.

François Morency se montre assez fébrile de tourner cette dernière saison, comme il nous l'explique : « Fébrile, oui, beaucoup. Est-ce que c'est crève-coeur? Non. C'est une décision qui date déjà depuis le mois de novembre dernier. C'est très assumé. Il fallait que je décide quand est-ce qu'on arrête cet avion-là. J'aimais l'idée de l'annoncer un an d'avance à tout le monde, à l'équipe, aux acteurs, aux fans, au réseau. Évidemment, il fallait informer les boss. Tu arrêtes parce que tu as l'impression que si tu en fais plus, tu vas en faire trop et tu vas avoir moins d'idées. Mais ce n'est pas une certitude, c'est un feeling, c'est une émotion. Ce n'est pas cartésien, ce n'est pas de l'algèbre. Oui, tu as toujours un petit doute de dire "J'aurais-tu pu en faire plus?", mais j'aime mieux arrêter trop tôt et qu'on ait de la peine, plutôt que d'arrêter trop tard et que tout le monde fasse "ouin, c'est ça" et qu'on se tape sur les nerfs. »

En outre, il nous promet une finale particulièrement surprenante! Nous avons tellement hâte de la découvrir.

De leur côté, les interprètes de Rollande et Jean-Pierre, Marie-Ginette Guay et Vincent Bilodeau, se montrent déjà nostalgiques de cette période charnière de leur carrière : « Il y a comme des souvenirs qui se bousculent à la porte. Beaucoup d'images de la saison 1. Mais on n'est pas encore rendus aux larmes », indiquent-ils, complices.

Entre le bonheur de retrouver cette formidable famille et l'obligation de leur faire nos adieux, notre coeur balance. Ce sera certainement très émotif pour tous, autant les comédiens que l'équipe technique que les téléspectateurs, de voir se conclure ces années de rires et de complicité, un projet qui a d'ailleurs su rallier toutes les générations devant le petit écran, comme le souligne d'ailleurs François Morency, reconnaissant, en entrevue.

Dans la vidéo ci-dessous, le comédien et auteur nous parle de l'épilogue, dans laquelle il s'attend à verser quelques larmes. Il remercie aussi le public pour toutes ces années de complicité.