Après Discussions avec mes parents, voici où vous pourrez retrouver la comédienne Danielle Fichaud

Après nous avoir fait rire et avoir trouvé l'amour dans Discussions avec mes parents, dans le rôle de l'unique Madame Dupuis, voilà que la comédienne Danielle Fichaud a décroché un nouveau rôle au petit écran.

En effet, nous la retrouverons bientôt dans la série Empathie, le nouveau projet de l'autrice Florence Longpré (M'entends-tu?, Audrey est revenue, Le temps des framboises).

Le synopsis de la série va comme suit : Dans Empathie, Suzanne, une ancienne criminologue surdouée et maintenant psychiatre, nous confronte à notre propre rapport à l’empathie. Ayant elle-même eu une vie difficile, ses méthodes non orthodoxes viendront tout bousculer à l’institut psychiatrique Mont-Royal, où elle atterrit après s’être fait fortement recommander de quitter la police. À l’institut, elle fait la rencontre de Mortimer, un intrigant agent d’intervention avec qui elle se liera d’amitié. Mortimer a quant à lui grandi en France dans un environnement très violent. Sa mère, qui a émigré au Québec avec lui, souffre de démence et lui demande presque toute son attention. Derrière une forte carapace de gars coincé, aux goûts musicaux plus que douteux, se révèle un homme tendre qui aime sans limite et qui a tendance à s’oublier en chemin. La rencontre de ces deux protagonistes sera passionnante, salvatrice et ambiguë.

Danielle Fichaud interprètera une infirmière de liaison, un petit rôle qui nous permettra de reconnecter avec cette talentueuse comédienne.

Voyez la bande-annonce ici.

À noter que la série Empathie a été sélectionnée dans le cadre de la prestigieuse compétition internationale Séries Mania qui se tiendra du 21 au 28 mars 2025 à Lille. Il s’agit d’une première dans l’histoire de la compétition pour une série entièrement produite au Québec.

Empathie sera rendue disponible sur Crave dès le 10 avril prochain.