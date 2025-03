Bande-annonce : Découvrez le nouveau projet de l'autrice du Temps des framboises

CRAVE dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la nouvelle série de l'autrice Florence Longpré, qui nous a notamment donné les séries M'entends-tu?, Audrey est revenue et Le temps des framboises.

Avec son nouveau projet, intitulé Empathie, Florence Longpré nous transporte complètement ailleurs, soit dans un institut psychiatrique.

Plus précisément, Empathie raconte l'histoire de Suzanne (Florence Longpré), ancienne criminologue devenue psychiatre, qui se joint à l'Institut psychiatrique Mont-Royal, où elle fait la rencontre de Mortimer (Thomas Ngijol) - un intrigant agent d'intervention avec qui elle se lie d'amitié - et de patients qui ne laissent personne indifférent. Ces patients à la vie bouleversante ne manqueront pas d'émouvoir et de confronter.

Voyez la bande-annonce en entête de cet article. Des images sont aussi disponibles ci-dessous.

En plus de Florence Longpré et de Thomas Ngijol, l'impressionnante distribution comprend Josée Deschênes, Benoit Brière, Brigitte Lafleur, Jean-François Nadeau, Denis Bernard, Lamia Benhacine, Lyraël Dauphin, Geneviève Alarie, Adrien Bletton, Linda Malo, Martin-David Peters, Sofia Blondin, Igor Ovadis, Marie-Eve Morency, Pascale Montpetit et Danielle Fichaud.

La série Empathie a été sélectionnée dans le cadre de la prestigieuse compétition internationale Séries Mania qui se tiendra du 21 au 28 mars 2025 à Lille. Il s'agit d'une première dans l'histoire de la compétition pour une série entièrement produite au Québec.

Empathie, produite par Trio Orange en collaboration avec Bell Média, sera rendue disponible sur Crave dès le 10 avril prochain.