Le temps des framboises

En pleine crise de la quarantaine, Elisabeth Daveluy hérite de la ferme familiale à la suite de la mort subite de son mari. Tenant tête à sa belle-famille et néophyte dans l’immense tâche que représente la gestion d’une ferme, elle se lance dans cette nouvelle vie avec comme seuls alliés ses fils Junior, qui a des problèmes de comportements, et William, qui est sourd, ainsi que les travailleurs saisonniers qui habitent la ferme. Ensemble, ils plongeront au coeur de dilemmes moraux, lutteront contre une belle-famille hyper contrôlante et vivront de troublantes passions! Alors qu’Elisabeth ne s’est jamais réellement souciée des travailleurs saisonniers, ils deviendront presque comme une deuxième famille. Dans leurs solitudes respectives, celle du deuil et celle de l’exil, ils y trouveront tous un refuge inattendu.