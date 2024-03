Club illico dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la très attendue deuxième saison de la série Le temps des framboises, toujours écrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard.

Pour cette suite, Philippe Falardeau, idéateur original, cède son siège de réalisateur au non moins talentueux Guillaume Lonergan (Audrey est revenue), un fidèle complice de Florence Longpré.

On retrouve évidemment la magnificente Sandrine Bisson dans le rôle d'Élizabeth Daveluy, cette femme qui tente de reprendre le contrôle de l'entreprise maraîchère de son mari, après que celui-ci ait mis fin à ses jours.

On se souviendra que la première saison se terminait sur une chaude romance entre Élizabeth et l'un de ses travailleurs étrangers saisonniers, Francisco, interprété par le formidable Edison Ruiz.

On comprend, en regardant les images ci-dessous, que la deuxième saison reprend dans ces braises encore chaudes.

Voyez le tout ci-dessous.

Le synopsis officiel va comme suit : C’est la veille de Noël à la ferme. Les Conley sont toujours aussi dysfonctionnels, et Élisabeth s’ennuie terriblement de Francisco. Le printemps fait rapidement place à un énorme projet : la construction d’une serre. La pression sur Élisabeth n’a jamais été aussi grande, d’autant plus que Martha continue de la harceler pour obtenir ses parts de la ferme. Malgré les nombreuses tensions, tous doivent se mobiliser pour l’avenir des Jardins. Élisabeth compte plus que jamais sur Denis pour mener le projet à terme et trouvera un soutien supplémentaire en Junior, qui espère suivre les traces de son père. Bien que les discordes continuent de pimenter le quotidien, tant de la famille Conley que des travailleurs saisonniers, l’amour se fraye un chemin au gré de cette deuxième saison. Élisabeth fait face au sien, un amour dévorant qui tantôt la submerge, tantôt lui glisse entre les mains. Elle doit décider s’il peut perdurer, ou s’il n’existera… que le temps des framboises!

Les 10 épisodes de 60 minutes seront disponibles à compter du 4 avril prochain.

Nous avons TELLEMENT hâte! Et vous?