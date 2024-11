Edison Ruiz souligne la fin de la série Le temps des framboises avec des mots tendres

S'il y a une série que nous aurions aimé voir se poursuivre, c'est bien Le temps des framboises. Cette création de Florence Longpré et Suzie Bouchard, mettant en vedette Sandrine Bisson et la star internationale Edison Ruiz (Narcos), a su nous faire vivre toutes les émotions, en nous racontant la ruralité, le deuil, la famille et l'amour d'une manière bien particulière.

Il s'agit d'une série qui occupe une place de choix dans nos propositions préférées des dernières années.

Pour souligner la fin de la diffusion de la deuxième et dernière saison, le comédien Edison Ruiz, d'origine mexicaine, a publié des mots tendres sur ses réseaux. Il s'adresse évidemment à l'équipe du film, mais aussi aux téléspectateurs québécois.

Il semble que cette expérience de tournage ait été marquante pour lui, si l'on se fie à ses mots que voici.

Il écrit (traduction de l'espagnol) : « Le cycle de la saison 2 de LE TEMPS DES FRAMBOISES se termine et comme toujours je passe remercier les personnes qui m'ont fait confiance pour partager la vedette de cette belle série.

Merci Trio Orange de me faire confiance depuis le début.

Philippe Falardeau je n'ai pas de mots pour vous remercier de m'avoir fait confiance pour ce projet. Florence Longpré et Suzie Bouchard je vous embrasse énormément! Dans ces paroles, notre univers était reflété! Elles sont incroyablement talentueuses. Grâce à vous, l'énergie et les personnages de cette histoire ont pu être tracés.

Merci à Guillaume Lonergan de nous avoir donné le parcours de cette saison 2. Je t'envoie un gros câlin mon ami. @alxlachance je te remercie beaucoup pour ton travail et aussi pour l'amitié mon frère. Martin Léon, jamais de ma vie je n'ai entendu de son si professionnel, félicitations frère! Tu arraches tout!

Merci à tous les collègues avec qui j'ai partagé le plateau. Ils sont incroyables! Et soyons assurés que ce que nous avons fait ne se fera peut-être plus nulle part dans le monde, nous avons beaucoup de chance d'avoir déversé tant d'amour avec ce projet, nous avons certainement fait de nous de meilleurs humains et cela nous l'emporterons avec nous pour toujours. Je vous aime toujours et je serai toujours là pour vous. Vous êtes ma famille. Je veux faire une mention spéciale à Sandrine Bisson et lui dire que j'apprécie tous ces bons moments qu'elle m'a offerts sur le plateau, Merci !

Les gens derrière les caméras, maquillage, staff, techniciens, assistants, costumes, chauffeurs, restauration, coiffures, etc à tous!! Merci beaucoup !! Ce sont de méga professionnels! Merci de me faire sentir à la maison!! 👏🏽👏🏽👏🏽

Les gens qui ont suivi cette série, je vous remercie beaucoup, vraiment, je sais que vous l'avez aimée et soyez assurés que c'était un honneur pour moi d'avoir représenté nos paysans sur leurs terres, dont je fais déjà partie.

Pour toi Québec tous mes remerciements, à tes paysages, à tes gens, à tes rues etc. à tout... à bientôt!!!

Je vous aime tous! »

C'est avec tristesse que nous faisons nos adieux à ce projet marquant, en espérant voir bientôt d'autres propositions de ces talentueux artistes.

Les deux saisons de la série Le temps des framboises sont disponibles sur illico+.