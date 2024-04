Le temps des framboises, saison 2 : Les coeurs battent, même sous la neige

C'est sous un couvert de neige éclatant que l'on retrouve les Jardins Conley et ses travailleurs, pour la deuxième saison de la vibrante série Le temps des framboises, écrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard. Le temps a passé, mais les tensions sont restées entre Élizabeth, veuve depuis maintenant plusieurs mois, et l'impérieuse famille de son défunt époux. Malgré la blanche froideur de ce nouveau décor, les coeurs continuent toutefois de battre...

C’est la veille de Noël à la ferme. Les Conley sont toujours aussi dysfonctionnels, et Élisabeth s’ennuie terriblement de Francisco. Le printemps fait rapidement place à un énorme projet : la construction d’une serre. La pression sur Élisabeth n’a jamais été aussi grande, d’autant plus que Martha continue de la harceler pour obtenir ses parts de la ferme. Malgré les nombreuses tensions, tous doivent se mobiliser pour l’avenir des Jardins. Élisabeth compte plus que jamais sur Denis pour mener le projet à terme et trouvera un soutien supplémentaire en Junior, qui espère suivre les traces de son père. Bien que les discordes familiales pimentent le quotidien, l’amour fait son chemin à travers cette deuxième saison.

Cette nouvelle saison, à l'instar de la première, baigne dans une formidable poésie, alors que la distribution évolue sur deux époques, entre les réminiscences du passé et les écueils du présent. Les généreux retours en arrière nous font comprendre ce qui a nourri et forgé la protagoniste et sa belle-famille atypique. Des séquences oniriques ruissellent de beauté, tandis que se multiplient à l'écran les écarts de conduite, les remises en question, les altercations salées et un humour contextuel. Un narratif en trois langues (français, anglais et espagnol) et sur deux pays (le Canada et le Mexique) rend le visionnement plus exigeant que la moyenne, sans pourtant trop alourdir le résultat final qui s'avère presque vaporeux.

Marchant dans les pas du réalisateur Philippe Falardeau, qui avait réalisé la première saison primée ici comme ailleurs, Guillaume Lonergan enveloppe sa luxueuse deuxième saison d'une somptuosité qui épate à chaque coup d'oeil, alors que chaque scène devient un tableau, une oeuvre d'art.

L'extraordinaire Sandrine Bisson continue d'embraser chaque seconde de cette fresque agricole, alors que son personnage navigue entre le deuil, la passion dévorante qui l'habite, les reproches de sa belle-famille et les espoirs renouvelés d'une vie meilleure. Touchante à souhait, la comédienne est plus que magnétique et toujours habitée. À ses côtés, Paul Doucet obtient une partition plus costaude dans cette suite, tandis que son Denis verra sa vie fragmentée. Micheline Lanctôt, qui impose une présence totalitaire, se voit aussi confier une histoire bouleversante, qui pourrait en surprendre plus d'un. Les formidables Edison Ruiz, Elijah Patrice, Xavier Chalifoux, Anne Beaudry, Nicole Leroux, Kathleen Stavert, Ellen David et plusieurs autres alimentent le feu qui brûle à l'écran.

Les premiers épisodes, que nous avons eu le bonheur de voir en primeur, vous émouvront autant qu'ils vous feront sourire, tandis qu'on redécouvre les joies de l'hiver en compagnie de ces travailleurs étrangers, redevenus enfants à la vue de la neige et de nos fameuses « Crazy Carpet ».

Une douceur emmitoufle définitivement cette production qui ose pourtant aborder des sujets délicats. Ceux et celles qui sont prêts à s'y investir verront sans doute fleurir, dans leur petite lucarne, les nuances d'une proposition habitée, talentueuse, sincère, bouleversante et vraie. De la grande télé, comme pour la première saison, à qui l'on promet encore un avenir auréolé de succès.

Les épisodes de la 2e saison de la série Le temps des framboises sont d'ores et déjà offerts sur Club illico.