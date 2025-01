Suzanne, une ancienne criminologue surdouée et maintenant psychiatre, nous confronte à notre propre rapport à l’empathie. Ayant elle-même eu une vie difficile, ses méthodes non orthodoxes viendront tout bousculer à l’institut psychiatrique Mont-Royal, où elle atterrit après s’être fait fortement recommander de quitter la police. À l’institut, elle fait la rencontre de Mortimer, un intrigant agent d’intervention avec qui elle se liera d’amitié. Mortimer a quant à lui grandi en France dans un environnement très violent. Sa mère qui a émigré au Québec avec lui, souffre de démence et lui demande presque toute son attention. Derrière une forte carapace de gars coincé, aux goûts musicaux plus que douteux, se révèle un homme tendre qui aime sans limite et qui a tendance à s’oublier en chemin. La rencontre de ces deux protagonistes sera passionnante, salvatrice et ambiguë.





Au fil des épisodes, on suit Suzanne, Mortimer ainsi que le personnel soignant accompagner les patients dans leur traitement. Chaque patient présente des pathologies différentes et des situations uniques. À travers des retours dans le passé, on comprend leur vie et l’influence de la maladie sur celle-ci. Ces patients à la vie bouleversante ne manqueront pas de nous émouvoir et de nous confronter.