Benoît Brière

Télé
Oeuvres (23)Voir tout
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Ravages
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Philippe Fraser (2026-)
En cours
Empathie
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Jacques Dallaire
En cours
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédien
Martial Quintin (2023-2024)
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2024
Meilleure interprétation : humour
Prix Gémeaux
1997
Meilleure interprétation premier rôle masculin série ou émission dramatique
Cher Olivier
Gala MetroStar
1997
Rôle masculin télésérie québécoise
Cher Olivier