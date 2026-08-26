Benoît Brière bientôt en tournage pour la suite d'Empathie : « C'est plus troublant que la première saison »

Nous avons eu le plaisir de croiser, ce mardi, le comédien Benoît Brière qui était présent au lancement de la programmation automnale de Corus, pour confirmer sa participation dans une docufiction qui s'annonce particulièrement intéressante. Nous en avons profité pour lui parler de la deuxième saison d'Empathie, dont les tournages débuteront le 15 septembre prochain.

Le comédien, visiblement enthousiaste, nous confirme avoir lu les textes de la prochaine saison, ce qui lui a d'ailleurs fait vivre toutes les émotions. Devant nos yeux, le comédien se métamorphose pour recréer ce moment où il a découvert, chez lui, l'intrigue du premier épisode. Stupéfait, le comédien se lève et s'agite en se prenant le visage et en s'exclamant « tabarn*** », « tabarn***. » Il n'aurait pas pu être plus convaincant pour nous vendre cette prochaine saison!

« Ça n'a aucun est* de bon sens! » est d'emblée la phrase qu'utilise le comédien pour qualifier cette suite très attendue. Rappelons que le comédien y interprète Monsieur Dallaire, un personnage arrivé dans la première saison, un homme aux prises avec de graves troubles psychotiques et des hallucinations, en plus d'avoir développé une obsession pour le feu, liée à son passé marqué par une négligence infantile extrême. Le comédien nous confirme en outre qu'une guérison complète pour ce patient est difficilement envisageable : « Tu sais, c'est de petites, petites, petites, minuscules victoires, ce qui est bien démontré dans la première saison aussi, c'est la soupe dans le couloir avec M. Costco. C'est des toutes petites victoires, mais c'est immense et énorme pour les patients et les gens qui s'en occupent. »

Benoît Brière ne tarit pas d'éloges pour le travail de l'autrice, Florence Longpré : « La série, je ne sais pas comment elle fait. D'après moi, c'est une extraterrestre (rires). C'est une génie. D'une humilité, fine. Et un travail... une travaillante. Elle, elle bosse. Elle a fait la série, elle a fait un film, elle a fait Vitrerie Joyal. C'est impressionnant! »

C'est plus troublant que la première saison.

Comme nous le confirmait récemment le réalisateur Guillaume Lonergan, qui sera de nouveau derrière la caméra pour la suite : « La plupart des personnages reviennent. Il y a beaucoup de nouveaux personnages. Suzanne va avoir une responsabilité d'une autre section de l'hôpital psychiatrique. Donc, on va découvrir une nouvelle catégorie de patients. Parce qu'il faut quand même se renouveler. » Voyez ce qu'il nous disait à propos de la deuxième saison ici.

Oh oui, vous allez pleurer! Attachez vos tuques avec de la broche!

Voilà comment Benoît Brière a choisi de conclure cet entretien, qui nous a rendua fort impatienta de découvrir ce que Florence Longpré, Guillaume Lonergan et toute l'équipe nous mijotent. La deuxième saison doit voir le jour en 2027 (date à confirmer).

D'ici là, ceux et celles qui n'ont pas encore visionné la première saison d'Empathie pourront le faire cet automne, à compter du mardi 8 septembre à 20 h sur les ondes de Noovo. C'est à ne pas manquer!