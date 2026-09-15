Benoît Brière pose en compagnie de sa conjointe et l'une de ses filles

Ce dimanche, dans le cadre du Gala des Gémeaux, le comédien Benoît Brière a foulé le tapis rouge en très belle compagnie.

En effet, le comédien, qui a interprété le touchant Jacques Dallaire dans Empathie, était accompagné de sa conjointe de longue date, Christine Harvey, de même que l'une de leurs filles. Il faut savoir que le couple a deux filles, Léa et Talie, adoptées au Vietnam.

Christine Harvey est une violoncelliste et musicienne professionnelle.

Voyez la photo de famille ci-dessous.

Ils sont magnifiques, n'est-ce pas?

Le comédien a ainsi pu remporter son important prix d'interprétation en présence de deux des femmes de sa vie, un moment qu'on imagine très émouvant.

Découvrez ici notre entrevue vidéo avec Benoît Brière et Brigitte Lafleur juste après leur victoire aux Gémeaux.