Vidéo : Benoît Brière et Brigitte Lafleur réagissent à leur victoire aux Gémeaux

Ce dimanche, dans le cadre de la 41e édition des Gémeaux, la série Empathie a vécu une véritable déferlante d'amour, récoltant de nombreux trophées pendant la soirée. Les détails ici.

Parmi ceux-ci, notons les prix remis aux comédiens Brigitte Lafleur et Benoît Brière, pour leurs interprétations exceptionnelles dans la série.

On se souviendra que Brigitte Lafleur a prêté ses traits à une femme en crise, Carole Moisan, qui a cruellement manqué de soin et d'affection dans sa vie. Elle avait commis un crime grave, en abattant sa soeur.

Benoît Brière a pour sa part touché notre coeur avec le rôle de Jacques Dallaire, un homme en proie à des hallucinations, un patient de longue date de l'aile psychiatrique et un pyromane suivi par la psychiatre Suzanne Bien-Aimé.

Nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec les interprètes, qui étaient ravis du succès de la série et de l'opportunité qu'ils ont eu de travailler avec Florence Longpré et Guillaume Lonergan.

Voyez notre entrevue avec les deux artistes dans l'entête ci-dessus.

La première saison d'Empathie est actuellement diffusée sur les ondes de Noovo, les mardis à 20 h. La saison complète est aussi offerte pour visionnement en rafale sur Crave. La deuxième saison est attendue pour 2027.