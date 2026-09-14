41e cérémonie des Gémeaux : Razzia pour Empathie

La 41e cérémonie des Gémeaux se déroulait ce dimanche soir en direct de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, devant tout le gratin québécois. C'est au comédien Jason Roy Léveillée que revenait, cette année, l'honneur de présider cette soirée célébrant le meilleur de notre télévision.

Pour lancer sa soirée, l'animateur a choisi de proposer un numéro d'ouverture dans la plus pure tradition du variété, en mariant monologue, danse et chant. Pour ce faire, il a fait appel à plusieurs artistes du milieu, qui sont venus lui prêter main forte, qu'on pense à Fayolle Jean Jr, l'animateur maison, Naïla Louidort, Marie-Josée Gauvin, Fabiola N. Aladin, Lunou Zucchini et plusieurs autres. Visiblement fébrile, Jason Roy Léveillée a infusé une bonne dose d'énergie dans la salle bondée, en abordant les émotions que la télévision peut nous faire vivre. Une introduction dynamique, mais un peu fourre-tout, qui nous est apparue maladroite par moment.

L'animateur a davantage pris d'aplomb après le numéro d'ouverture, alors qu'il devait interagir avec les différents présentateurs de la soirée. En ce sens, il nous a offert un dialogue savoureux avec Michel Charette, où la nostalgie était au rendez-vous avec le fameux « Rap des aliments » de Radio Enfer. On en aurait pris plus de cette belle complicité. Parmi nos autres moments préférés du gala, mentionnons la présentation des nommé.es dans la catégorie Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show avec Étienne Marcoux, dans le contexte d'Étienne te ramène qu'on adore. C'était franchement drôle! Mention spéciale à Carl-Étienne Corbeil Fiset qui a offert un slam formidable aux côtés de Koriass, sous le regard fier de ses complices de Facteur A.

Comme on le sait, la série Empathie arrivait favorite avec le plus grand nombre de nominations pendant la soirée. Déjà dans l'après-midi, Guillaume Lonergan avait triomphé en remportant le prix de la meilleure réalisation pour la série. Le triomphe s'est poursuivi en soirée, alors que la série a récolté coup sur coup les prix de la meilleure série dramatique, du meilleur rôle secondaire féminin pour Brigitte Lafleur, du meilleur rôle secondaire masculin pour Benoît Brière, du meilleur scénario pour Florence Longpré, qui a aussi reçu un prix d'interprétation.

La série Le retour d'Anna Brodeur a quant à elle reçu deux magnifiques prix d'interprétation, pour les interprètes Julie Le Breton et Benoît McGinnis. France Beaudoin s'est aussi illustrée avec ses projets J'ai souvenir encore, Pour emporter et En direct de l'univers. Enfin, Émile Proulx-Cloutier a été couronné du prix d'interprétation pour son travail remarquable dans Avant le crash. Bref, une soirée sous le signe de la fierté qui s'est déroulée dans la candeur et la bonne humeur!