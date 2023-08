Cette saison, POUR EMPORTER s’installe à l’Usine C pour 20 nouveaux épisodes. France Beaudoin propose de grandes rencontres intimes, sans public, dans une ambiance chaleureuse et décontractée habitée par le trio jazz que dirige Jean-Benoit Lasanté. En nouveauté, des auteurs (ou personnalités) ont fait la surprise à certains invités de leur livrer en personne la description qu’ils ont écrite spécialement pour eux, des moments particulièrement remplis d’émotions. Chaque émission gravite ensuite autour des mots qui ont forgé la personnalité de nos invités, avec la prémisse que chaque personne est la somme des mots qu’elle a lus, entendus, vus, dits et parfois tus. Les livres, les chansons, les textes de théâtre, les citations et les arts visuels se retrouvent partout dans le décor et représentent les oeuvres que l’on porte en soi.