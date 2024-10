Avez-vous eu l'occasion de regarder l'émission Pour emporter de France Beaudoin en compagnie de la grande Janette Bertrand? Il s'agissait d'une rencontre formidable entre deux femmes exceptionnelles, pendant laquelle, à travers des mots et des écrits, on a retracé le parcours spectaculaire de l'animatrice et autrice, bientôt centenaire.

Au cours de cette heure de discussion, Janette Bertrand a abordé certaines parodies d'elle qui l'ont blessée à l'époque. L'une par Rock et Belles Oreilles et l'autre par Dominique Michel. Mme Bertrand explique avoir toujours voulu être honnête dans sa vie et dire ce qu'elle pensait aux principaux intéressés, ce pour quoi elle a pris le téléphone pour leur parler.

Elle explique avoir appelé Guy A. Lepage pour lui dire ceci : « J’appelle et je lui dis "Je veux comprendre, qu’est-ce que c’est un baveux?" Et c’est là que j’ai trouvé qu’il était tellement tendre. Guy A., c’est un tendre. »

On sait que les deux artistes sont aujourd'hui de grands amis, comme nous l'expliquait ici l'animateur de Tout le monde en parle.

Mme Bertrand explique avoir aussi parlé à Dominique Michel dans des circonstances similaires, après une parodie acide dans un Bye Bye : « Le soir du jour de l'an, ils font une parodie de moi où j'ai l'air de la plus niaiseuse du monde. Ça, par-dessus le divorce. J’ai tellement pleuré. Alors j’appelle Dodo, puis je dis "tu sais, tu m’as fait tellement de peine". C’est parce que ça tombait mal, là, dans un moment où je n’étais pas prête à vivre ça. »

En effet, à ce moment, Janette Bertrand était dans une procédure de divorce particulièrement difficile, qui la rendait, avec raison, assez fébrile et émotive.

L'histoire ne dit pas ce que Dominique Michel lui a répondu à ce moment-là.

Notons que Dominique Michel a récemment fait une rare apparition en photo sur les réseaux sociaux, pour souligner ses 92 ans.

L'émission Pour emporter est présentée chaque vendredi à 20 h sur ICI ARTV.