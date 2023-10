Photo : Sous le charme de Boucar Diouf et ses enfants

Pour la 100e émission de Pour emporter, France Beaudoin avait invité Boucar Diouf et ses deux enfants, Joëllie et Anthony, à venir discuter de la transmission des mots. Voyez des photos au bas de l'article.

Comme à son habitude, Boucar Diouf était d'une pertinence hors norme, mais nous avons aussi pu découvrir cette fois l'intelligence et la pétulance de ses deux ados de 11 et 15 ans.

Ensemble, ils ont abordé leur rapport à la culture, tant africaine que québécoise, et aux mots.

Il semble y avoir une incroyable liberté de parole dans leur famille, une écoute et un respect qui sont inspirants.

Par exemple, Joëllie souhaite devenir chanteuse et elle est entièrement soutenue dans sa démarche par ses parents.

« C'est rare que des jeunes que leurs parents les poussent dans une direction académique - avocat, ingénieur, etc. - et qu'ils finissent par faire ça et sont heureux dans ce qu'ils font », indique candidement Anthony. « C'est un gaspillage de temps et de potentiel de pousser dans une direction qu'on sait que ça ne mènera à rien. »

Le trio a aussi été très élogieux envers la mère de la famille, que Joëllie décrit comme « une radio à émotion ».

Nous sommes complètement tombés sous le charme de cette magnifique famille!

Rappelons que, lors de cette 100e émission, France Beaudoin recevait aussi Michel Tremblay et Simon Boulerice, ainsi que Sylvie Léonard et sa fille Camille. Voyez des photos ci-dessous.