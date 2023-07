Avant le crash

Marc-André est un marginal sorti du système et en mode simplicité volontaire. Il prétend que c'est par choix. Ses amis, dont François, Evelyne et Patrick, ont tous des carrières fulgurantes en finances chez Stratégie Investissement Québec, sauf Vincent qui s'est réfugié dans un job de fonctionnaire de 9 à 5 après un épuisement professionnel. Pour son anniversaire, François lui offre une opportunité de retourner dans le monde des banquiers d'investissements… mais au bas de l'échelle, question de se refaire. Evelyne, une sommité en finances, conjointe de François et meilleure amie de Marc-André depuis l'université, l'encourage à accepter, lui rappelant qu'il passe à côté de son potentiel… Elle qui est en congé de maternité depuis cinq mois, ressent aussi la pression de retourner bientôt au bureau, pour ne pas perdre sa place et maximiser ses hautes études et son expérience professionnelle. Acceptera-t-il l'offre? Va-t-il retourner dans un milieu qu'il a quitté quatre ans auparavant, se promettant de ne jamais le faire? Milieu où il a performé mais qui a eu raison de lui?