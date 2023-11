Émile Proulx-Cloutier vous clouera à votre siège dans le prochain épisode d'Avant le crash

La deuxième saison d'Avant le crash progresse, nous laissant dans l'espoir constant de voir ses personnages faire les bons choix. Si certains protagonistes, comme celui interprété par Mani Soleymanlou, semblent y arriver, d'autres semblent au contraire se diriger dans une bien mauvaise direction. Des situations dramatiques s'esquissent, nous laissant parfois craindre le pire. Chose certaine, cette seconde saison, toujours fignolée par le duo Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte et réalisée par Stéphane Lapointe, n'a rien à envier à la première qui était déjà formidable.

Sur les réseaux sociaux, la comédienne Karine Vanasse, qui incarne Evelyne, indiquait cette semaine : « La finale de la saison 2 approche et l'épisode 9 est là pour prouver que rien ne s'est essoufflé en cours de route. Bien au contraire. » Encouragés par ce commentaire accrocheur, nous nous sommes plongés dans ledit épisode, d'ores et déjà disponible que l'Extra d'ICI Tou.tv. Celui-ci sera diffusé le 6 novembre sur ICI Télé. Laissez-nous vous dire que personne ne s'ennuiera en le visionnant!

Le synopsis de cet épisode se présente comme suit : Après les derniers bouleversements chez Olstrom, Marc-André et Dominique devront mettre leur passé de côté et allier leur force pour assurer l’avenir de la compagnie. Pendant ce temps, Florence décide de reprendre le dessus sur ses intimidateurs, mais comment s’y prendra-t-elle? N’ayant aucune nouvelle de François, Evelyne s’inquiète d’être allée trop loin. Rien n’est plus dangereux qu’un homme qui n’a plus rien à perdre… Inspiré par la vocation sociale de Florence, Vincent a un projet à proposer à elle et Stéphanie. Pour l’aider à le réaliser, Vincent propose un deal aux actionnaires de l’entreprise de son père.

Découvrez plus bas des images.

Cet épisode charnière présente en dichotomie certains personnages qui arriveront à l'équilibre et d'autres qui frapperont définitivement le mur qui se dresse devant eux. Nous ne souhaitons pas trop en dévoiler ici, histoire de ne pas gâcher votre visionnement qui sera, chose certaine, franchement intense.

On se doit toutefois de saluer le travail de deux acteurs qui s'y démarquent avec brillance.

D'un côté, vous serez complètement sidérés par le jeu d'Émile Proulx-Cloutier, l'un des grands de notre télévision, qui offre ici la performance d'une vie. Il vous clouera à votre siège et vous tétanisera. Son personnage, François, connaît une importante dérape depuis la fin de la première saison, lui qui a dû faire face à une séparation et la possibilité de perdre la garde de son fils. Le dernier épisode nous le présentait justement alors qu'il apprenait avoir perdu la garde de Denis, un verdict qui le plonge avec raison dans tous ses états. Les décisions qui seront prises par la suite pourraient être dévastatrices... ou salvatrices. Crash il y aura... et le résultat est magistral.

De l'autre côté, saluons le travail de la jeune Irlande Côté, qui n'a pas hérité d'un rôle facile dans la peau de Florence, cette adolescente qui vit désormais de l'intimidation à l'école, en plus d'avoir un milieu de vie instable. Florence décidera, encore une fois dans cet épisode coup de poing, de reprendre le contrôle de sa vie, ce qui donne lieu à une scène marquante, qui vous offrira assurément les frissons souhaités.

Inutile de le dire, mais tous les autres comédiens de cette fresque dramatique sont aussi formidables. C'est du grand art!

Cette deuxième saison d'Avant le crash comporte 10 épisodes, et se terminera donc le 13 novembre. Pourrions-nous avoir une troisième saison? On peut se le souhaiter. Il y a certainement encore de la matière pour y arriver.