Critique de la 2e saison d'Avant le crash : Un retour carabiné et captivant

La réalité finit toujours par nous rattraper. Voilà une phrase qui décrit bien l'introduction dans laquelle nous place la deuxième saison d'Avant le crash. Entre les mensonges, la poursuite du pouvoir et l'aveuglement volontaire, il y a place à une histoire captivante, un travail d'orfèvrerie toujours signé par Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau, qui nous est livré par une distribution hors pair, sous le regard inspiré du réalisateur Stéphane Lapointe.

Encore une fois, il y a beaucoup de maestria dans Avant le crash. À l'instar de la première saison, qui avait frappé fort, les textes incisifs vont jouer là où ça fait mal, les acteurs captivent dès la première minute en oubliant les zones de confort et la réalisation moderne et inventive marque l'imaginaire. On a encore affaire à un objet précieux, qui saura attirer son lot de téléspectateurs, à n'en pas douter.

L'intrigue reprend quelques mois après l’arrestation de François (Émile Proulx-Cloutier) pour délit d’initié. Pendant ce temps, Marc-André (Éric Bruneau) et Evelyne (Karine Vanasse) ont formé le duo le plus prolifique chez Olstrom, pour le meilleur et le pire. Mais le retour de François dans la compagnie, après avoir été blanchi des accusations qui pesaient contre lui, met une grosse ombre au tableau. Evelyne et lui sont en processus de divorce et les couteaux volent très bas. Pendant ce temps, Vincent (Benoit Drouin-Germain) est introuvable et la jeune Florence (Irlande Côté) ne sait pas comment vivre face à sa nouvelle réalité. De son côté, Patrick (Mani Soleymanlou) tente un retour chez Olstrom, bien qu’il se relève d’une dépression, mais sa situation familiale est toujours une ancre qui le tire vers le fond. Est-ce que tous ces personnages sauront trouver l'équilibre?

À ces protagonistes déjà connus s'ajoutent plusieurs personnages qui viendront assurément surprendre. On pense à cette directrice en milieu hospitalier, jouée par Karine Gonthier-Hyndman, dont la trajectoire se dessine lentement dans les deux premiers épisodes, que nous avons eu la chance de visionner en primeur. Valérie Tellos incarne quant à elle une nouvelle employée d'Olstrom qui ne sera pas sans pimenter les choses. Normand Chouinard et Dorothée Berryman s'ajoutent aussi à la distribution dans la peau des parents de François. On vous en parlait ici.

Les premiers épisodes donnent droit à des scènes étonnantes. Benoît Drouin-Germain s'avère particulièrement touchant, dans la peau de cet homme qui a perdu ses repères. Même chose pour Mani Soleymanlou qui rend très près bien le processus complexe dans lequel se trouve son protagoniste pour reconquérir un certain droit de parole. Karine Vanasse continue d'épater avec sa justesse, comme c'est aussi le cas d'Éric Bruneau. Quant à Émile Proulx-Cloutier, il détourne tous les regards, en jouant la colère, le ressentiment et l'espoir d'un bonheur nouveau.

Vous ne voudrez pas manquer cette deuxième saison d'Avant le crash, qui s'annonce encore comme le pinacle d'une rentrée automnale bigarrée.

La deuxième saison débute ce lundi 11 septembre à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

