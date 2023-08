Avant le crash: La famille de François débarque dans la saison 2

Avant le crash nous en a fait vivre pas mal... « et c'est pas fini! », s'exclame Émile-Proulx Cloutier , qui interprète le personnage de François.

Parce que tous les personnages principaux voient leur vie en déchéance vers la fin des épisodes, on espérait tous une seconde saison. Son annonce au printemps dernier fut très bien reçue de la part des fans.

En entrevue, le comédien s'exprime :

« La beauté de cette série-là, c'est qu'elle montre que le méchant est quelque part à l'intérieur. Comment tu concilies ce méchant-là? Comment tu le tempères? Comment tu le domptes? Ou pas... Notre job, c'est de montrer toutes sortes de versants de l'humanité, même les versants qu'on n'aime pas voir. Et en même temps, d'exposer les contradictions humaines au plus grand nombre de gens possible. »

Il nous explique qu'autant il a de plaisir à explorer ce rôle, autant il peut être vertigineux d'assumer un tel mandat. Il souhaite être crédible, mais ne pas y aller avec demi-mesure. On se rappelle qu'à la fin de la saison diffusée l'automne dernier, François perdait son contrat important, en plus d'être en guerre contre sa femme Evelyne, qui ne se laissait pas manipuler aussi facilement qu'il l'espérait. Et ce n'était que le début de notre amour-haine pour son personnage.

« Saison 2, tu te dis "c'est bon, je connais le terrain, je vais être dans une zone de confort..." Mais non, en fait, parce que dans l'écriture ils ont ouverts beaucoup plus large. On découvre des aspects du personnage qu'on ne connaissait pas. Le personnage se dévoile, se fragilise et se fissure davantage. »