Dorothée Berryman

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STAT
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Yvonne Bérubé (2026)
En cours
Mea Culpa
2025 - 2026
Comédienne
Monique (2026)
Avant le crash
2022 - 2025
Comédienne
Suzanne Lecompte (2023)
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
1988
Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien émission ou série dramatique ou de comédie
Des dames de coeur
Prix Gémeaux
1988
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin dramatique
Des dames de coeur