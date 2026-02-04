Une grande et talentueuse comédienne rejoint la distribution de STAT

Il faudra attendre trois longues semaines avant de voir la suite de STAT à la télé. Les abonnés à l'EXTRA d'ICI.tou.tv ont par contre la chance de visionner l'épisode du 24 février en avance, ce que nous avons fait.

Nous vous tairons les détails de l'intrigue, mais nous pouvons tout de même vous annoncer qu'une grande comédienne rejoindra la distribution. En effet, nulle autre que Dorothée Berryman incarnera une nouvelle patiente. Elle débarquera à Saint-Vincent en ambulance avec plusieurs autres personnes. Celle-ci ne sera pas en grande forme. Marie-Andrée Labbé propose une partition fiévreuse à l'actrice de 77 ans, et nous n'avons vu que la pointe de l'iceberg de cette mystérieuse histoire...

On peut voir Dorothée Berryman aussi ces jours-ci dans Mea Culpa. Avant cela, elle a joué dans Avant le crash, La faille, Toute la vie et Une autre histoire.

Précisons que, à la fin de l'épisode du 24 février, un personnage principal fait son grand retour. Jacob (Lou-Pascal Tremblay) et Audrey (Samantha Fins) sont bouche bée de le voir débarquer à Saint-Vincent. Nous avons bien hâte de voir ce que nous réserve l'autrice pour la suite de la saison.

À noter que Stephan Côté [photos ici] rejoindra, lui, l'épisode suivant (3 mars) de STAT. On peut l'apercevoir dans la bande-annonce.

Comme nous avons un retard de deux semaines en raison des Jeux olympiques, la saison télé de Radio-Canada se terminera un peu plus tard au printemps, comparativement à celle des autres chaînes. Une mince consolation pour l'arrêt de nos émissions préférées du 6 au 22 février.

STAT est présentée les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons que la fin de l'épisode présenté mardi sur ICI Télé nous dévoilait le réveil de Siméon, qui, malheureusement, ne répond pas à la voix de sa mère et fixe le vide, sans cligner des yeux, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Qu'adviendra-t-il un jeune homme? Le public donne son avis ici.