Qu'adviendra-t-il de Siméon dans STAT?

Ce mardi soir, dans STAT, Siméon (Benjamin Gratton) s'est réveillé de son coma, mais il ne réagissait pas à la voix de sa mère. Son regard fixe et vide ne prédit rien de bon pour la suite.

Dans le prochain épisode, il y aura une petite, toute petite lueur d'espoir. Nous ne vous en disons pas davantage pour vous garder la surprise. Précisons que cet épisode ne sera diffusé qu'après les Olympiques à Radio-Canada. Pour le voir avant, vous pouvez vous rendre sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.

Même si les téléspectateurs espèrent de tout coeur qu'un miracle se produise, ils restent très réalistes face à la situation : « état végétatif assurément ».

Précisons qu'un retour à l'état de conscience progressif est possible après un coma. Un patient peut passer de l'éveil sans conscience vers une conscience minimale, puis une récupération. On se croise donc les doigts, même si comme les internautes, on est plutôt pessimistes.

Le public commente aussi le départ précipité d'Emmanuelle (Suzanne Clément) et le mystère autour de sa destination. Bien des gens pensent que son voyage humanitaire se fera en compagnie de Dr Julian Davis (Thomas Beaudoin), le médecin militaire avec qui la chef de l'urgence a eu une relation passionnelle. Reviendra-t-elle dans la série ou c'était un adieu définitif? Sur ce point, le public est optimiste. Il souhaite de tous coeur que Pascal révise sa pensée et ré-accueille sa soeur dans son hôpital à son retour de mission.

