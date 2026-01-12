Accueil
Voici la réponse à une populaire question concernant Benjamin Gratton dans STAT

A-t-il tourné toutes ses scènes lui-même?

STAT
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis le retour de STAT en ondes, l'autrice Marie-Andrée Labbé nous garde sur le qui-vive, alors que la situation d'un de nos personnages préférés de la série est plus que précaire.

En effet, après avoir involontairement mis le feu au domicile de sa mère, en voulant se faire à manger, Siméon se retrouve entre la vie et la mort à l'hôpital Saint-Vincent, auprès d'une équipe médicale divisée et inquiète.

Bien des téléspectateurs se sont posés la même question en voyant les images présentées à l'écran.

Est-ce que le comédien Benjamin Gratton a lui-même tourné ses scènes à l'hôpital, alors qu'il est intubé sur le ventre?

La réponse nous arrive sur ses réseaux sociaux aujourd'hui : Oui, Benjamin Gratton a tourné toutes ces scènes!

Voyez la publication ci-dessous.

Comme plusieurs comédiens de la série l'avaient exprimé avant lui, notamment Emmanuel Bilodeau et Matthieu Pepper, il est particulièrement complexe voire désagréable de jouer l'immobilité, d'autant plus lorsqu'on a des équipements médicaux dans la bouche.

Le sachant, cela nous permet d'apprécier encore plus le travail de Benjamin Gratton dans la série, même si nous sommes particulièrement inquiets pour son personnage, après avoir vu le deuxième épisode de la saison hivernale.

L'autrice osera-t-elle fera mourir ce formidable personnage, qui a pris tout le monde par le coeur?

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

