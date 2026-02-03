Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Benjamin Gratton commente à sa façon ses récentes apparitions dans STAT et on craque!

Une de ses confidences nous donne un indice sur la suite de l'histoire.

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans la plus récente vidéo partagée sur la page du Monde de Benjamin, Mathieu Gratton nous amène dans les coulisses de STAT, alors que l'équipe de la série avait fait faire un gâteau pour la fête de Benjamin et lui avait chanté « Bonne fête » en choeur.

Puis, il invite son garçon à raconter à sa façon comment il a vécu les nombreuses scènes où il était cloué dans un lit.

Ce qui a marqué le plus le jeune acteur, c'est le faux sang, utilisé lors de la scène de l'opération. Lorsque la substance a touché son corps, c'était désagréable. Sinon, il avoue qu'il n'a pas été gêné beaucoup par le fait de rester immobile pendant de longues minutes, ni de se faire toucher par les autres comédiens, qui déplaçaient son corps d'une civière à l'autre.

Par contre, le tuyau qu'il retenait entre ses dents était, lui, « un petit peu » inconfortable.

Le fait de garder les yeux ouverts longtemps a aussi été un défi. De cette confidence, on comprend que Benjamin se réveillera de son coma, mais dans quel état?

On vous invite à regarder cette vidéo (ci-dessous) complètement adorable où Benjamin répond aux questionnements du public avec l'authenticité qu'on lui connaît.

STAT est diffusée les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé. La série prendra une pause pendant les Olympiques.

Pourrez-vous voir le prochain épisode sur l'EXTRA? La réponse ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33