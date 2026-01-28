Qu'arrivera-t-il des épisodes de vos séries préférées sur l'EXTRA pendant les Olympiques? Voici la réponse

Pendant les Jeux olympiques de Milano Cortina, toutes les émissions d'ICI Télé prendront une pause, mise à part Antigang, qui conserve sa case horaire (du lundi au jeudi à 19 h).

Qu'arrivera-t-il toutefois des épisodes généralement disponibles en primeur sur l'EXTRA pendant les Olympiques?

Nous avons posé la question à Radio-Canada et voici la réponse officielle :

« Les épisodes de la semaine de diffusion du 24 février des émissions qui sont habituellement offertes en primeur sur ICI TOU.TV EXTRA se retrouveront effectivement sur la plateforme dès la semaine prochaine.

Il sera donc possible de les voir en primeur avant la pause olympiques. Aucun épisode ne sera ensuite ajouté pendant les Olympiques et on reprendra les primeurs hebdomadaires dès le 24 février. »

Ainsi, les téléspectateurs auront accès à un épisode en avance de STAT, Dumas et Mea Culpa la semaine prochaine, mais il faudra attendre ensuite trois semaines avant de voir un nouvel épisode. Un petit deuil à faire pour le public...

La série Dumas est diffusée le lundi à 20 h. STAT, le mardi à 20 h et Mea Culpa, le mardi à 21 h sur les ondes de Radio-Canada.