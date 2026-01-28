Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Qu'arrivera-t-il des épisodes de vos séries préférées sur l'EXTRA pendant les Olympiques? Voici la réponse

À quel point la pause sera longue 🫣...

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Pendant les Jeux olympiques de Milano Cortina, toutes les émissions d'ICI Télé prendront une pause, mise à part Antigang, qui conserve sa case horaire (du lundi au jeudi à 19 h).

Qu'arrivera-t-il toutefois des épisodes généralement disponibles en primeur sur l'EXTRA pendant les Olympiques?

Nous avons posé la question à Radio-Canada et voici la réponse officielle :

« Les épisodes de la semaine de diffusion du 24 février des émissions qui sont habituellement offertes en primeur sur ICI TOU.TV EXTRA se retrouveront effectivement sur la plateforme dès la semaine prochaine.

Il sera donc possible de les voir en primeur avant la pause olympiques. Aucun épisode ne sera ensuite ajouté pendant les Olympiques et on reprendra les primeurs hebdomadaires dès le 24 février. »

Ainsi, les téléspectateurs auront accès à un épisode en avance de STAT, Dumas et Mea Culpa la semaine prochaine, mais il faudra attendre ensuite trois semaines avant de voir un nouvel épisode. Un petit deuil à faire pour le public...

La série Dumas est diffusée le lundi à 20 h. STAT, le mardi à 20 h et Mea Culpa, le mardi à 21 h sur les ondes de Radio-Canada.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33